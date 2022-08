Mulheres se reúnem em apoio às investigações de assédio sexual

Neste sábado (13), várias mulheres da Sociedade Civil foram para frente da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em apoio às investigações de assédio sexual, contra o ex-prefeito de Campo Grande e candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, Marquinhos Trad.

Nos cartazes em que as mulheres estavam segurando na frente da delegacia, diziam frases como: “Basta de crimes contra mulheres, autoridade tem que ser exercida”, “chega de abuso, assédio é crime” e também “Sexo é moeda de troca”

Uma carta com diversas assinaturas de empresárias e mulheres da sociedade civil foi entregue na delegacia, onde dizia apoio às investigações e que esses crimes de assédio não podem ser usados como política.

No início desta semana, a Delegada da DEAM, Maíra Pacheco pediu uma prorrogação nas investigações para mais 30 dias. Na última terça-feira, a Polícia Civil, junto com a Perícia Técnica estiveram na Prefeitura Municipal de Campo Grande recolhendo materiais e documentos. Foram levados dois computadores e caixas de documentos para análise.

