Eleições 2022 – Marquinhos Trad rebate acusações e oficializa candidatura

O candidato ao Governo do Estado, e ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD), oficializou na capital na manhã deste sábado (30), sua candidatura junto com Viviane Almeida Nogueira Orro, 44 anos, que será sua vice.

O evento que reuniu caravanas do interior dos partidos PSD e o Patriotas aconteceu na sede do clube Nipo campo em Campo Grande confirmando a coligação com o patriotas, se defendeu contra as denúncias de assédio sexual, favorecimento dentre outras práticas, bateu na oposição e confirmou sua candidatura. Não foi oficializado outros partidos na coligação, como haviam sugerido o apoio do PDT e do PTB.

Marquinhos ao iniciar o seu discurso agradeceu ao partido coligado Patriotas, assumiu os erros com a esposa e filhas diante ter traído seu casamento, e pediu para que a oposição assuma seus erros também. “Meus amigos e amigas sei que foram bombardeados pelo circo de mentiras, mas a minha fé e na força do nosso trabalho estou aqui, antes de falar a vocês e ao Estado eu peço licença e gostaria de me dirigir primeiro a Tatiana e a minha família. Tatiana o erro que eu cometi foi com você e com vocês minhas quatro filhas, lhe prometo que vou passar a vida toda tentando reparar o erro, o cair é do homem mas o levantar é de Deus. Quero dizer uma coisa a todos vocês, não devo NADA a justiça dos homens, e nunca cometi crime algum. Estão fazendo comigo assim como forçaram uma denuncia fraudulenta contra o juiz Odilon em 2018. Eu tenho convicção que não vai demorar muito para que até os mais desconfiados tenham clareza sobre as armações que começam a serem expostas. A justiça já recebeu através das nossas advogadas a comprovação das fraudes, mas aqueles que estão me perseguindo e armando contra mim, são criminosos por estarem fazendo isto. Se esperavam que nós iriamos abaixar a cabeça, estão enganados, pelo contrário, eu não sou candidato de mim mesmo, mas sim o sonho de justiça da população. Vamos governar juntos e vamos vencer juntos. Sou candidato daqueles que lutam pelos menos favorecidos.”, se defendeu Marquinhos.

Em sua fala trouxe os programas sociais de sua gestão e falou sobre o MS ser um Estado rico e que hoje a população mais vulneráveis sofrem com impostos altos e poucos investimentos para os vulneráveis. E terminou o seu discurso confirmando sua candidatura e declarando guerreiro e que irá desmascarar a oposição.

Em seu discurso a vice, Viviane Orro, médica, começou o seu discurso animada e aplaudida, fez declaração de amor ao marido deputado estadual Felipe Orro, destacou a renúncia do ex-prefeito como ato de coragem e agradeceu apoiadores defendendo a região pantaneira. “Eu não poderia começar sem agradecer a Deus por nos ter permitido chegar aqui hoje, e preciso e devo agradecer a minha família em nome dos meus pais a estar aqui que vieram aqui lá da região pantaneira para vir até aqui. Eu agradeço esta oportunidade a você Marquinhos de dar representatividade a região de aquidauana e o pantanal. A minha ética, o meu compromisso está acima de tudo, contem com a minha compatibilidade para enfrentar todos os desafios. Eu vivo isto com muita tranquilidade porque desde o primeiro momento aceitei a camisa deste projeto que já têm trabalhado em favor das mulheres do MS, e dos mais vulneráveis. Nós mulheres nos sentimos representadas. Levaremos juntos as melhores propostas. “, exclamou a ex – primeira dama de aquidauana.

O candidato ao senado juiz aposentado, Odilon de Oliveira discursou e defendeu Marquinhos. “Eu recebi já aposentado uma convocação para tocar a minha candidatura e apoiar os propósitos do PSD para melhorar a pátria e libertação principalmente da corrupção” enfatizou Odilon candidato ao senado. Ele disse que antes vem tempestades mas depois as glórias de Deus e que ele defende Marquinhos Trad e apoia sua candidatura e falou sobre sofrer ataques em eleições como ele passou em 2018 quando concorreu ao governo do Estado. Contou também que precisou de proteção da polícia federal e que repudia veemente estas práticas usando de exemplo a suspeita de assédio sexual contra Marquinhos.

Com informações de: Willian Leite e FOTOS de Marcos Maluf