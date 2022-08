Prefeitura estranha operação no paço municipal “próxima do espetáculo”

Os servidores da Prefeitura de Campo Grande foram surpreendidos hoje, no início da manhã desta terça-feira (9), com ação da Polícia Civil, que fechou a entrada deles ao prédio principal, em horário de expediente.

Conforme nota divulgada, a operação causou estranheza pelo procedimento utilizado, que contou com viaturas cercando o prédio, policiais com armamentos pesados e, por parte da delegada, a atitude agressiva na abordagem aos servidores, inclusive com gritos, para ao final serem apreendidos dois computadores.

De acordo com a prefeitura, a estranheza está principalmente no fato de que a juíza recomendava outra abordagem, anotada no pedido de busca e apreensão: “Ressalto que a retirada dos equipamentos eletrônicos da Prefeitura Municipal deverá ocorrer apenas na hipótese de impossibilidade de extração no próprio local, o que deverá ser especificamente justificado no auto a ser lavrado, tudo visando minimizar percalços à continuidade dos serviços prestados no local.”

Ante a recomendação, a ação esteve mais próxima do espetáculo, e não da preocupação em "minimizar percalços à continuidade dos serviços prestados no local".

Entenda o caso

Em decorrência as investigações e oitivas colhidas até este momento relativas às denúncias de assédio sexual cometidas pelo ex-prefeito e candidato ao governo Marquinhos Trad (PSD), acontece nesta manhã (9), uma operação da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher), no prédio da prefeitura municipal.