Delegados afirmam que denúncias contra Marquinhos Trad não são fake news

A polícia será incisiva nas investigações que envolvem o ex-prefeito Marquinhos Trad

A coletiva dada pela Policia Civil de Mato Grosso do Sul, com a presença da delegada Maíra Pacheco da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), Dr. Roberto Gurgel, Delegado-Geral da Policia Civil de MS e o Diretor de Delegacia Especializada, Dr. Edilson Pereira Santos, dada hoje (26), ressaltaram a importância do sigilo e proteção das mulheres que estão contribuindo com o inquérito aberto contra o ex-prefeito Marquinhos Trad e que denúncias não são fake news.

Durante a coletiva a delegada falou da preocupação em manter a segurança das mulheres que estão sendo ouvidas no inquérito e afirmou estarem seguras. “A investigação corre em segredo de justiça e enquanto investigarmos manteremos a dignidade e integridade das mulheres”, afirmou a delegada.

Questionados sobre as primeiras denúncias feitas por quatro mulheres serem ou não verídicas, o delegado afirmou que estão apurando e que consideram todas as denúncias e garantiu que não são falsas. “Seremos incisivos que esta é uma investigação policial e aqui não é política. Há um prazo para que as diligências sejam cumpridas e assim faremos”, destacou o delegado Roberto Gurgel.

As autoridades falaram sobre o novo canal aberto pela policia para ouvir as mulheres que queiram contribuir com as investigações, sem se exporem afinal a sede da Delegacia da mulher conta com servidores municipais e muitas não querem se expor. Whatsapp (67) 99324-4898.

A investigação está analisando os possíveis crimes de estupro, assédio sexual e favorecimento. Dra. Maíra falou que há outros investigados além do ex-prefeito e que por último os investigados serão ouvidos, faz parte da forma de trabalho da polícia para não prejudicar as investigações e também ter base para que a defesa conheça o caso que será apresentado.