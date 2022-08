Após briga, funcionário de fazenda é esfaqueado por colega

Funcionário de uma fazenda foi esfaqueado por um colega de trabalho, na noite de ontem (13), em Sonora, a 350 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi encaminhada gravemente ferida para um hospital de Coxim.

Segundo o registro, o crime aconteceu por volta das 21h, quando a esposa da vítima disse que o marido foi até a casa do outro peão onde ficou ingerindo bebidas alcoólicas. Após certo tempo, ele voltou para residência dizendo que foi esfaqueado. O rapaz foi socorrido e levado para um hospital na cidade.

Aos policiais, a vítima não soube dar detalhes e nem motivos pelos quais foi esfaqueado pelo colega. Devido aos ferimentos graves, a vítima foi transferida de vaga zero para um hospital de Coxim.

O caso foi registrado na delegacia de Sonora e até o momento não tem informações sobre a localização do autor.

