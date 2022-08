Operação da Policia Civil interdita prefeitura da Capital

Em decorrência as investigações e oitivas colhidas até este momento relativas às denúncias de assédio sexual cometidas pelo ex-prefeito e candidato ao governo Marquinhos Trad (PSD), acontece nesta manhã (9), uma operação da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher), no prédio da prefeitura municipal.

A delegada e responsável pela investigação, Maíra Pacheco, informou que são cumpridos mandados de busca e apreensão. Equipes da Polícia Civil estão na Prefeitura.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul instaurou inquérito policial para apurar os casos no último dia 5 de julho, mas a ocorrência é de 2020. O inquérito policial trata dos crimes de estupro, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, assédio sexual, importunação sexual, perseguição, posse sexual mediante fraude e vias de fato.

Mais de 20 pessoas já foram ouvidas, sendo mais de 12 vítimas a respeito das denúncias que gerou esta nova operação.

Segundo a reportagem do Portal O Estado Online MS, todos os funcionários foram proibidos de permanecer dentro do paço, e estão aguardando do lado de fora do prédio. A advogada de defesa do ex-prefeito, Andrea Flores estava na frente da prefeitura.

