Palmeiras vence o Corinthians e abre 9 pontos de vantagem

Na noite de ontem (13), Corinthians e Palmeiras fizeram o duelo mais esperado da 22º rodada do Campeonato Brasileiro. E o Verdão foi até a Neo Química Arena e derrotou os mandantes por 1 a 0.

O gol palmeirense foi marcado aos 27 minutos do segundo tempo. Fágner errou em uma inversão de jogo e deu o contra-ataque para o rival, que foi puxado por Dudu, que passou a bola para Joaquim Piquerez e cruzou. Roni acabou empurrando a bola contra a meta corintiana.

Após o gol, o Corinthians até chegou a criar chances, pressionando o Palmeiras, mas sem força para reverter o resultado. Após o apito final, a torcida protestou colocando pressão para o jogo de quarta-feira (17), contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil.

Com este resultado, o Palmeiras vai para 48 pontos e abre 9 de vantagem para o Corinthians, que continua na vice-liderança do campeonato brasileiro.

Na pior das hipóteses, o time de Abel Ferreira pode terminar a rodada a 7 pontos de distância, caso o Fluminense vença o Internacional, na tarde de hoje.

Tabu?

O resultado positivo também mantém um tabu na maior rivalidade do Estado de São Paulo. Nos últimos 11 jogos, o Corinthians venceu um, com seis vitórias do Verdão e 4 empates.

Próximos jogos

O Corinthians volta a jogar na próxima quarta-feira (17), novamente na Neo Química Arena, mas agora pela Copa do Brasil, às 20h30 (horário de MS), contra o Atlético-GO no duelo de volta das quartas de final. Na ida, vitória por 2 a 0 do Dragão.

Já o Palmeiras terá a semana de folga e só volta a jogar no próximo domingo, às 15h (horário de MS), no Allianz Parque, contra o Flamengo pelo Brasileirão.