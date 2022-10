Alcione, Péricles, Pitty e Nando Reis agitam o fim de semana na Capital

Campo Grande terá um final de semana agitado com diversas atrações musicais que contemplam diferentes públicos, com shows de Alcione, Péricles, Pitty e Nando Reis. Dentre as atrações duas serão de graça e integram a 2º edição do Campão Cultural.

Neste sábado (8), a Capital recebe Alcione para o show “Tijolo por Tijolo – 50 Anos de Carreira”, às 22h, no Ondara Palace. Carinhosamente, chamada de “Marrom”, a cantora traz em seu repertório diversos sucessos ao longo de cinco décadas de música.

“Tijolo por Tijolo” é o 42º álbum de Alcione, que integra 48 anos de uma carreira sólida que cruzou fronteiras internacionais, indo parar na Europa, passando por países como Suíça, Alemanha, França, Itália e Portugal.

Campão Cultural

O cantor Péricles da incio as atrações do Campão Cultural com um show de na Esplanada Rodoviária neste sábado (8), a partir das 21h40.

Péricles Aparecido Fonseca de Faria, mais conhecido pelo nome artístico de Péricles ou como Periclão, é um cantor, compositor e instrumentista brasileiro de samba, da vertente pagode sendo considerado um dos maiores nomes do samba.

No domingo (9), Pitty e Nando Reis se encontram para um show gratuito também na esplanada ferroviária, às 21h40.

O show integra a turnê intitulada “As Suas, as Minhas e as Nossas”, onde os artistas cantam lado a lado, músicas de seus repertórios, releituras e até canções inéditas. Desde agosto os artistas percorrem diferentes cidade do país com o show “PittyNando”.

O festival “Campão Cultural – Arte, Diversidade e Cidadania” surgiu em 2021 com objetivo de fomentar a diversidade, cidadania e cultura de rua. Na primeira edição foram 14 dias de festival com mais de 150 atrações regionais e nacionais.

A Esplanada Ferroviária está localizada na Av. Calógeras, 3143 – Centro, Campo Grande.

