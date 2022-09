Pitty e Nando Reis são atrações confirmadas no Campão Cultural 2022

Grandes nomes da música brasileira, os cantores Pitty e Nando Reis estão entre as atrações confirmadas da 2º edição do Campão Cultural evento que busca fomentar a arte e cultura na Capital. Marcado para o dia 9 de outubro o show será realizado na Esplanada Ferroviária de Campo Grande.

O show integra a turnê intitulada “As Suas, as Minhas e as Nossas”, onde os artistas cantam lado a lado, músicas de seus repertórios, releituras e até canções inéditas. Desde agosto os artistas percorrem diferentes cidade do país com o show “PittyNando”.

A contratação foi divulgada na edição desta sexta-feira (9) do DOE (Diário Oficial do Estado), e prevê um show com duração de 1h30 minutos, orçado em R$ 300 mil.

Além de Pitty e Nando Reis, outra atração confirmada para o Campão Cultural 2022 é o rapper paulista Rashid. Em 2018, seu álbum Crise foi eleito o 39º melhor disco brasileiro pela revista Rolling Stone Brasil. O show será no dia 14 de outubro com duração prevista de 60 minutos e foi contratado pelo valor de R$ 33 mil.

Campão Cultural

O festival “Campão Cultural – Arte, Diversidade e Cidadania” surgiu em 2021 com objetivo de fomentar a diversidade, cidadania e cultura de rua. Na primeira edição foram 14 dias de festival com mais de 150 atrações regionais e nacionais.

