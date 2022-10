Gato ganha o título de maior felino doméstico do mundo pelo Guiness

Fenrir, um gato, ganhou o título de felino doméstico vivo mais alto do mundo, pelo Livro dos Recordes Guinness. Com 47,83 centímetros, o “gatinho grandão” é da raça Savannah e mora com o médico William John Powers, em Farmington Hills, Michigan, nos Estados Unidos. O título do bichano foi confirmado na sexta-feira (30), após as análises de uma medida retirada em 29 de janeiro de 2021 serem concluídas.

Fenrir tem 2 anos e 10 meses de idade e conquistou o título após a morte do seu irmão que detinha o recorde de maior gato doméstico do mundo, Arcturus, que media 48,4 centímetros. “Arcturus morreu em um trágico incêndio em casa cinco anos atrás, pouco depois de obter o título, e seus pais, Dream e Myst, não conseguiram ter mais gatinhos depois disso, até aproximadamente dois anos depois, quando Myst inesperadamente engravidou de novo”, disse Powers ao Guinness.

Dessa gravidez, nasceram os gatinhos Fenrir e Corvus, que foram adotados pelo médico, que já teve diversos outros bichanos ao longo dos anos. “Eu mantive um gráfico de crescimento de ambos os gatos, e Fen estava sempre muito próximo de Arc durante toda a sua infância”, relata Powers.

Atualmente, o detentor do recorde “trabalha” como gato de terapia para pacientes com HIV. “Ele perambula pelo escritório recebendo animais de estimação das pessoas, cochilando nas mesas da sala de exames e implorando por guloseimas”, afirma o tutor, que definiu o bichano como um “bobo adorável”.

A raça Savannah é resultado de um cruzamento entre um gato doméstico e um Serval, um gato africano selvagem de tamanho médio e orelhas grandes. Fenrir é de uma prole de segunda geração. O avô dele, chamado Kongo, era um Serval.

Com informações da Folhapress.

