Palmeiras goleia e título parece ser questão de tempo

O Palmeiras goleou o Coritiba por 4 a 0, na noite de ontem (7), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Verdão abriu 12 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Internacional. Dessa forma, apenas uma tragédia tira o título do clube.

Abel Ferreira se aproxima de marcar ainda mais uma era gloriosa na história palmeirense. O técnico tem a chance de completar os títulos das principais competições do país e reforçar seu nome como um dos maiores do Palmeiras.

O resultado deixa o Coxa na 16ª colocação, com 31 pontos. No entanto, o clube tem um jogo a menos, contra o São Paulo, que será disputado no dia 20 de outubro.

Como foi Palmeiras x Coritiba

O Alviverde começou em cima do Coxa, disposto a decidir logo os três pontos em seu favor. Neste início, pelo menos três bons lances poderiam ter sido convertidos em gols, porém o último passe não estava saindo. Até que aos 14 minutos, Scarpa cobrou escanteio na cabeça de Mayke, que desviou no primeiro pau e abriu o placar. 1 a 0.

Após o gol, o Palmeiras não diminuiu o ritmo e continuou melhor. Os donos da casa seguiram na pressão, sem ter dificuldade de chegar ao ataque. Ao natural, o time paulista ampliou. Em tabela com Mayke, Scarpa fez o passe para Rony dentro da área. De primeira, ele deu um tapa e encobriu Gabriel Vasconcelos. O Coxa só conseguiu incomodar aos 47 minutos. Em boa tabela pela direita, Warley recebeu dentro da área e arriscou o chute, mas mandou pela linha de fundo. Essa foi a única escapada do time paranaense no primeiro tempo.

No segundo tempo, o cenário continuou o mesmo. Logo aos Dudu e Piquerez fizeram jogada ensaiada em escanteio e o camisa 7 cruzou para a área, onde Gustavo Gómez marcou de cabeça. No final, Verdão jogava nos contra-ataques e nos erros do Coritiba. Em uma dessas chances, Tabata desviou para Breno Lopes, que encheu o pé para fazer o quarto e fechar o placar no Allianz Parque em noite histórica.

Endrick faz sua estreia

Depois de muito tempo de espera, Endrick finalmente fez sua estreia no profissional. A maior promessa do futebol brasileiro entrou no segundo tempo e levou a torcida a loucura.

Empolgado, o atacante buscou jogo e ficou perto de uma estreia histórica, já que teve oportunidades de balançar as redes no duelo pelo Brasileirão. Em uma das chances, o camisa 16, demonstrando habilidade e vigor físico, arrancou antes do meio-campo e só foi parado na grande área após finalização.

