Alcione traz à Capital show nostálgico com grandes sucessos dos 50 anos de carreira e do novo álbum

Campo Grande recebe Alcione, no próximo fim de semana, no dia 8 de outubro, no show “Tijolo por Tijolo – 50 Anos de Carreira”, às 22h, no Ondara Palace. Para a apresentação, a cantora, carinhosamente, chamada de “Marrom” por seu público, vai trazer vários sucessos do longo dessas cinco décadas de música, perpassando – por meio da memória afetiva e da nostalgia – toda sua trajetória, inclusive com os sucessos de seu mais recente álbum, lançado em maio deste ano.

“‘Tijolo por Tijolo’, foi assim que construí minha carreira. Não caí, de paraquedas, na Sapucaí! Desde o início optei pela construção de uma trajetória, jamais pensei em ser apenas uma cantora de sucesso. Talvez por isso tenha conquistado tal longevidade em minha carreira”, são as palavras iniciais de Alcione ao abrir o show “Tijolo por Tijolo”, mesmo nome de seu novo e aguardado álbum, depois de quase sete anos sem gravar canções inéditas.

Dona de uma voz inconfundível, reconhecível por qualquer pessoa que tenha tido a sorte de ver e ouvi-la performar, Alcione tem personalidade marcante e um suingue inigualável, sendo uma das artistas brasileiras mais prestigiadas dentro e fora do país. Ímpar, emblemática e com um carisma especial que conquistou uma legião de fãs ao longo de sua trajetória de mais de 45 anos de carreira, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos.

No show homônimo ao álbum, de repertório mesclado com grandes hits que marcaram sua trajetória, como “Sufoco”, “Gostoso Veneno”, “Estranha Loucura”, “A Loba”, “Você Me Vira a Cabeça”, “Meu Ébano” e “Não Deixe o Samba Morrer”. Como sempre, no acompanhamento da intérprete maranhense, a competência dos músicos da Banda do Sol. Direção musical de Alexandre Menezes, e geral de Solange Nazareth.

O álbum foi produzido por Alexandre Menezes e conta com arranjos de Jorge Cardoso, Jota Moraes, Prateado, Zé Américo Bastos e do próprio Alexandre (diretor musical da Banda do Sol). O novo trabalho chegou às lojas em abril, com distribuição da Biscoito Fino, mas, bem antes disso, em março, o single “Fascínio” (Paulinho Rezende/ Toninho Geraes) foi disponibilizado em todas as principais plataformas digitais.

Fãs por todo o Brasil

Formado em Comunicação, Urbano Ennes Portugal Filho hoje mora em Florianópolis (SC), é fã de Alcione e afirma ser apaixonado pela MPB e por suas vertentes, além de ser admirador de muitas cantoras brasileiras. Mesmo morando fora desde 2019, o comunicador pretende vir à Capital para o show da Marrom.

“Já tinha visto o show da Alcione na outra oportunidade que esteve em Campo Grande. Desta vez, meu pai tinha comprado o ingresso, me convidou, e eu vou”, adianta.

Portugal tem boas expectativas sobre o show e afirma gostar das raízes da música de Alcione. “Gosto dessa origem que vem do samba, trazendo a bossa de uma cantora negra que fez sucesso no Brasil mais de três décadas e, estando próximo de artistas do nível da Alcione, que tem sua carreira consolidada dentro do repertório gigante, com muitos sucessos que marcaram e marcam momentos especiais na minha vida, acredito que terei mais uma vez uma experiência maravilhosa”, afirma o fã.

O produtor publiciário Allex Alves é fã de Alcione e o gosto pelas músicas da cantora foi “herdado” da mãe, que admira a artista.

“Minha mãe é fã da Alcione, disso não tenho dúvida. Minha mãe sabe tudo sobre Alcione e sabe todas músicas, ela cresceu ouvindo Alcione e eu depois, por tabela. Foi incrível crescer ouvindo a Alcione, porque ela traz a essência do brasileiro, músicas alegres e românticas, o samba cadenciado, e principalmente por ser uma voz feminina. Quando ouvi pela primeira vez… Aí já virei fã também por influência dela”, afirma.

A mãe de Allex, Celina Clara Joaquim, relembra o início do seu “caso de amor” com Alcione. “Comecei a ouvir Alcione pois um primo meu levou um disco da Marrom de São Paulo de presente pra mim, quando tinha apenas 28 anos. Aí foi que virei fã e comprei discos atrás de discos na época, mas hoje não os tenho mais, mas tenho tudo no pendrive, toda a coletânea”, conta.

Mas, a mãe e o filho esbarram em um dilema: no mesmo dia do evento, uma irmã de Celina, que mora fora estará em Andradina apenas no fim de semana do show e eles precisam viajar até lá para que as irmãs se vejam.

Alcione

Nascida em São Luís do Maranhão, é a quarta dos nove filhos do casal João Carlos e Felipa. Formou-se professora primária em sua cidade, mas em 1967 mudou-se para o Rio de Janeiro. A Marrom, apelido que ganhou desde o início de sua carreira artística, detém um glorioso currículo que inclui os principais palcos do Brasil e do mundo, já tendo cantado em mais de 30 países.

“Tijolo por Tijolo” é o 42º álbum de Alcione – sem contar os três compactos iniciais gravados antes do primeiro LP – em 48 anos de uma carreira sólida, longeva, de um sucesso que cruzou fronteiras internacionais, indo parar na Europa, passando por países como Suíça, Alemanha, França, Itália e Portugal, proporcionando à Marrom a oportunidade de levar seu canto a mais de 30 países.

A cantora já ultrapassou a marca de mais de 12 milhões de discos vendidos; conquistou mais de 350 prêmios, entre nacionais e internacionais, como o Grammy Latino; honrarias, títulos e comendas. Amada e admirada por plateias de todas as faixas etárias, classes sociais e intelectuais, Alcione também faz questão de utilizar as novas mídias para aproximar-se cada vez mais do público e, atualmente, detém mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, mais de 732 mil curtidas no Facebook e mais de 127 mil no Twitter.

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado do MS

