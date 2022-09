Péricles, Ludmilla e Roberta Miranda são atrações confirmadas do 2º Campão Cultural

Entre os dias 08 a 15 de outubro a arte e cultura tomam conta das ruas de Campo Grande com a chegada da 2º edição do Festival Campão Cultural. Neste ano o evento reúne grandes nomes da música brasileira como Péricles, Ludmilla, Pitty, Nando Reis e Roberta Miranda.

O festival “Campão Cultural – Arte, Diversidade e Cidadania” surgiu em 2021 com objetivo de fomentar a diversidade, cidadania e cultura de rua. Na primeira edição foram 14 dias de festival com mais de 150 atrações regionais e nacionais.

Secretário da Secic (Secretaria Estadual de Cidadania e Cultura), Eduardo Romero destaca que o festival busca democratizar o acesso à arte e a cultura em todas as regiões de Campo Grande.

“A gente devia um festival assim para Campo Grande, um evento com a cara de Capital, tem os festivais tradicionais, América do Sul Pantanal e Festival de Inverno de Bonito, mas faltava esse encontro da arte de rua e arte contemporânea aqui. O Campão Cultural têm uma divisão muito grande de espaços ele não está em só lugar, ele irá ocupar os espaços públicos como praças e parques e também estará nos bairros e nas regiões da periferia”, enfatizou.

Para o Cacique da Aldeia Marçal de Souza, Josias Jordão Ramires, o evento da a oportunidade para que a população indígena ocupe diferentes espaços e difundam sua cultura em Mato Grosso do Sul.

“Esse lançamento é muito importante, esse espaço está abrindo portas para que artistas indígenas tenham visibilidade”, destacou.

A 2º edição do Campão Cultural é uma realização do governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secic (Secretaria de Cidadania e Cultura de MS) e FCMS (Fundação de Cultura de MS), em parceria com a Sectur (Secretaria de Municipal de Cultura e Turismo).

Violeiro, Raphael Vital considera que o evento vai muito além das grandes atrações nacionais. “Esse é um festival essencial para fomentar os artistas locais, também é um meio de gerar emprego e ajuda muito na retomada dos eventos culturais”, explicou.

A edição deste ano conta com um investimento de mais de R$ 8 milhões e tem expectativa de receber mais 80 mil pessoas nos 8 dias festival.

Confira a programação completa:

Sábado — 8 de outubro

Péricles

Domingo — 9 de outubro

Pitty e Nando Reis

Segunda-feira — 10 de outubro

Silva

Olodum

Terça-feira — 11 de outubro

Roberta Miranda

Quinta-feira — 13 de outubro

Ludmilla

MC Tha

Sexta-feira — 14 de outubro

Supercombo

Drik Barbosa

MV Bill

Rashid

Sábado — 15 de outubro

Marina Peralta

Baiana System

KL Jay

Thaíde

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

