Vítimas de explosão tentavam apagar princípio de fogo antes dos bombeiros

Polícia investiga se houve negligência da empresa

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na 2ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, por volta de 5h da madrugada de segunda-feira (13), funcionários da cooperativa onde houve uma explosão foram avisados sobre fumaça no secador de grãos.

Segundo Dourados News, em seguida os mesmos teriam abafado o local, fechando as entradas e saídas com a intenção de cessar qualquer princípio de fogo. Entretanto, por volta das 10h, a fumaça passou para um galpão que tem ligação ao secador e onde acontece a última separação dos resíduos da soja para posterior descarte.

Ainda de acordo com o boletim policial, o procedimento adotado pelo grupo foi de molhar o espaço até a chegada do Corpo de Bombeiros, quando ocorreu a explosão.

De acordo com a delegada Elisangela Ferreira, a polícia aguarda o resultado do laudo da perícia para se posicionar sobre o assunto e ter embasamento se houve alguma negligência por parte da empresa.

A expectativa é que o documento possa estar pronto nos próximos dias. Em nota encaminhada à imprensa, a Coamo disse lamentar o ocorrido e apura as causas da explosão dando apoio aos trabalhadores que se envolveram no caso.

Estado das vítimas

Quatro das cinco vítimas da explosão no entreposto da cooperativa de grãos foram transferidas para Campo Grande. Eles estavam na ala vermelha da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e foram levados na noite de ontem (13), para a Santa Casa. As vítimas tiveram 90% do corpo queimado.