Ministério da Integração reconhece Emergência em Ponta Porã

Ponta Porã está entre as cinco cidades brasileira atingidas por desastres naturais que o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) , por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu a situação de emergência. A portaria que oficializa a medida foi publicada na edição desta segunda-feira (13), no Diário Oficial da União (DOU). Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com valor a ser liberado.

Ao todo, o Brasil tem 1.403 municípios com reconhecimento federal de situação de emergência devido a desastres naturais. Além de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, Anápolis, em Goiás e Acará, no Pará, foram afetadas por chuvas intensas. Já em Pernambuco, Tacaimbó enfrenta um período de estiagem. Já São Raimundo Nonato, no Piauí, está em seca, que é um período de estiagem prolongado.

Cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pela Defesa Civil Nacional estão aptas a solicitar recursos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para atendimento à população afetada. As ações envolvem socorro, assistências às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada. A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

