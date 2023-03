Explosão em entreposto de grãos de cooperativa deixa feridos

Pelo menos seis pessoas ficaram gravemente feridas, durante a manhã desta segunda-feira (13), após uma explosão no entreposto da cooperativa de grãos Coamo, na BR-463, entre Dourados e Ponta Porã.

Segundo Dourados Agora, a explosão aconteceu na unidade de recebimento (esteira) de grãos da estrutura recém inaugurada no município. As vítimas sofreram queimaduras e, devido ao estado grave de saúde, apenas uma pessoa ferida não precisou ser intubada.

No local, as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Em seguida os feridos foram encaminhados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) ao invés do Hospital da Vida, por motivo de superlotação.

Em nota enviada pela assessoria de imprensa, a Coamo lamentou a ocasião. “Estamos apurando as causas com nossa equipe de técnicos acompanhando e dando todo o apoio aos colaboradores envolvidos no evento. Informamos que eles foram levados até o hospital de Dourados, que por protocolo em evento desta natureza, estão fazendo a transferência para a cidade de Campo Grande”. Acesse também: Câmara é evacuada após sobrecarga de energia e cheiro de queimado