Feridos em explosão são transferidos para hospital em Campo Grande

Quatro das cinco vítimas da explosão no entreposto da cooperativa de grãos Coamo, na BR-463, entre Dourados e Ponta Porã, foram transferido para Campo Grande. Eles estavam na ala vermelha da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e foram levados na noite de ontem (13), para a Santa Casa. As vítimas tiveram 90% do corpo queimado.

Na manhã de hoje (14), mais uma vítima foi encaminhada para o hospital de Campo Grande, referência no tratamento deste tipo de quadro clínico. De acordo com informações do portal Dourados News, um dos trabalhadores feridos permanece em tratamento no Hospital da Vida, aguardando vaga na Santa Casa para ser transferido.

Foram ao todo sete pessoas, do sexo masculino com média de idade de 30 anos, resgatadas ontem por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), na BR-463, entre Dourados e Ponta Porã e levadas para UPA e Hospital da Vida. Dois trabalhares que tiveram ferimentos leves receberam alta hospitalar ainda na manhã desse segunda-feira (13).

O gerente do Hospital da Vida, Anderson Lima, disse ao portal que as unidades hospitalares de Dourados acolheram e estabilizaram as vítimas, dando assistência até a liberação de vaga em Campo Grande, onde existe o tratamento adequado para lesões desta natureza.

“A Santa Casa é referência para o tratamento deste tipo de lesão. Eles têm que fazer a restauração, enxerto de pele, cirurgia plástica, este tratamento eles vão ter direito lá em Campo Grande”, detalha, Anderson.

Ele ainda disse que as vítimas tiveram que permanecer entubadas por aspirarem muita fumaça no local onde ocorreu a explosão. “O paciente deve que ficar entubado devido à inalação abundante de fumaça. Intuba para preservar as vias aéreas”, disse. O caso é investigado por unidade da Polícia Civil de Ponta Porã.

Entenda

Pelo menos seis pessoas ficaram gravemente feridas, durante a manhã desta segunda-feira (13), após uma explosão no entreposto da cooperativa de grãos Coamo, na BR-463, entre Dourados e Ponta Porã.

Segundo Dourados Agora, a explosão aconteceu na unidade de recebimento (esteira) de grãos da estrutura recém inaugurada no município. As vítimas sofreram queimaduras e, devido ao estado grave de saúde, apenas uma pessoa ferida não precisou ser intubada.

No local, as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Em seguida os feridos foram encaminhados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) ao invés do Hospital da Vida, por motivo de superlotação.

Em nota enviada pela assessoria de imprensa, a Coamo lamentou a ocasião. “Estamos apurando as causas com nossa equipe de técnicos acompanhando e dando todo o apoio aos colaboradores envolvidos no evento. Informamos que eles foram levados até o hospital de Dourados, que por protocolo em evento desta natureza, estão fazendo a transferência para a cidade de Campo Grande”.

Trabalhadores viram fumaça

Ainda segundo informações do portal Dourados News, os trabalhadores molhavam um galpão por onde saiu fumaça quando ocorreu a explosão. Por volta das 5h, os funcionários foram avisados sobre a presença de fumaça no secador de grão. Às 10h a fumaça passou para um galpão ligado ao secador e onde é realizada a última separação dos resíduos da soja para descarte posterior.

O procedimento adotado então foi o de molhar o espaço até a chegada do Corpo de Bombeiros. As vítimas foram socorridas por veículos da própria empresa que acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Dourados e se encontraram na rodovia federal.

