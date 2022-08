Homem cai da altura de 4 metros e perde a consciência

Na tarde desta quarta-feira (10), um homem de aproximadamente 35 a 40 anos, caiu de 4 metros de altura enquanto realizava o serviço de refrigeração para um supermercado localizado na rua Pedro Pedra, região do bairro Santa Mônica, em Campo Grande.

Segundo o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o rapaz contratado por uma empresa terceirizada recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhando para o Hospital da Santa Casa de Campo Grande. Ele realizará exames, devido ao fato dele ter batido a cabeça no momento da queda.

A vítima apresentou sinais de ter sofrido uma convulsão e perdeu a consciência, conforme testemunhas. Portanto, não foi esclarecido se o distúrbio foi causando antes ou após a queda.

No mês anterior, um idoso de 72 anos, caiu de uma altura de 3m do telhado de sua residência no início de julho. A vítima precisou ser socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, que se deslocou até o fato na rua da Praia, região do bairro Coophavila II, em Campo Grande.

Com informações do repórter Marcos Maluf