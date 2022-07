Bombeiros socorrem idoso que caiu do telhado de casa e machucou o cóccix

Aos 72 anos, José Vieira caiu de uma altura de 3m do telhado de sua residência no início da tarde desta segunda-feira (18). O idoso precisou ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, que se deslocou até o fato na rua da Praia, região do bairro Coophavila II, em Campo Grande.

Segundo a filha mais nova de José, de 42 anos, é a terceira vez que o pai sofre uma queda. Ele estava consertando um vazamento no momento que se desequilibrou e caiu. De acordo com o Sargento Gama, do Corpo de Bombeiros, a vítima machucou o cóccix e já tinha problemas nos dois braços por conta da primeira queda.

Enquanto era atendido, José reclamava de dores na região das nádegas. Ele caiu girando no quintal da residência, de acordo com o sargento responsável pela ambulância Ursa (Unidade de Resgate) que atendeu a ocorrência.

Fratura no cóccix

O osso cóccix está localizado antes do sacro e abaixo do conjunto das quatro últimas vértebras lombares, é um osso pequeno e considerado o último osso da coluna vertebral; também estão ligados a ele alguns músculos e ligamentos. Acesse também: População se sente insegura com instalação de corredor de ônibus na Rui Barbosa

Com informações dos repórteres Willian Leite e Marcos Maluf