Homem cai da altura de 4 metros e perde a consciência

Na tarde desta quarta-feira (10), um homem de aproximadamente 35 a 40 anos, caiu de 4 metros de altura enquanto realizava o serviço de refrigeração para um supermercado localizado na rua Pedro Pedra, região do bairro Santa Mônica, em Campo Grande.

Segundo o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o rapaz contratado por uma empresa terceirizada recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhando para o Hospital da Santa Casa de Campo Grande. Ele realizará exames, devido ao fato dele ter batido a cabeça no momento da queda.

A vítima apresentou sinais de ter sofrido uma convulsão e perdeu a consciência, conforme testemunhas. Portanto, não foi esclarecido se o distúrbio foi causando antes ou após a queda.

Estado de saúde

A equipe do O Estado apurou que a vítima se encontra estabilizada em atendimento de Urgência e Emergência do Pronto-socorro do Hospital da Santa Casa, realizando exames para posteriormente ser avaliado pelos especialistas.

Queda do telhado

No mês anterior, um idoso de 72 anos, caiu de uma altura de 3m do telhado de sua residência no início de julho. A vítima precisou ser socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, que se deslocou até o fato na rua da Praia, região do bairro Coophavila II, em Campo Grande.

Com informações do repórter Marcos Maluf