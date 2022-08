Adolescentes matam idoso a tiros e jogam corpo em rio

Adolescentes de 16 e 17 anos foram apreendidos ontem (9), após matarem Luiz Venitte Reina, de 68, na cidade de Itaquiraí, a 412 quilômetros de Campo Grande. Um dos adolescentes apreendidos era filho da ex-mulher de Luiz. Outro autor foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), após ser localizado em Campo Grande.

Conforme informações policiais, quatro adolescentes teriam cometido o crime para roubar uma motocicleta, uma caminhonete de modelo Hilux, além de roupas, louças e moedas. Na última segunda (8), a filha da vítima procurou a polícia relatando que seu pai havia sido sequestrado por quatro adolescentes.

Com a investigação em andamento, a polícia soube de informações que um dos autores era enteado de Luiz. Os policiais foram até a residência da ex-mulher do idoso que relatou que o garoto estava na casa do adolescente. Já em outro imóvel, os dois adolescentes confessaram o crime. Um deles relatou que decidiu matar o idoso para fugir com a namorada de 11 anos.

Conforme divulgado pela polícia, Luiz foi assassinado com tiro no peito e na nuca. Os adolescentes ainda falaram com os policiais que colocaram a vítima morta na carroceria da caminhonete e dirigiram o veículo por 5 quilômetros até o Rio Amambai, onde jogaram o corpo.

Ainda em interrogatório, três envolvidos no crime foram deixados em suas casas e o outro fugiu levando uma menina de 11 anos, na caminhonete. Equipes da Dracco ( Departamento de Repressão a Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil) conseguiram localizar o garoto que também acabou apreendido. “Em interrogatório, a menina disse que não conhece o adolescente e que não teria nenhum envolvimento ao crime”, relatou a delegada do caso.

Segundo a polícia, o corpo de Luiz Venitte não foi encontrado, já que possivelmente teria sido levado pela correnteza.

