Em seis dias campanhas eleitorais serão oficializadas

Os candidatos a eleição já estão preparando seus materiais gráficos, emissão de CNPJ, estratégias de comunicação para que no próximo dia 16 as campanhas estejam oficialmente na rua.

Essa data marca ainda o início da realização de comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas ou outros atos de campanha eleitoral. Fica autorizada também a propaganda na mídia impressa e na internet.

O horário eleitoral no rádio e na televisão terá início no dia 26 de agosto e vai até o dia 30 de setembro para os cargos que concorrem ao primeiro turno. Cada candidato terá seu tempo conforme prioridades dos partidos.

Muitos candidatos como por exemplo os pré-candidatos ao governo do Estado estão ousando e abusando das redes sociais como Tiktoc, Instagram, usando o youtube dentre outras ferramentas mais populares dentre jovens.

O período da propaganda vai de 16 de agosto até 01 de outubro, véspera das eleições. No dia do pleito, qualquer ato de propaganda poderá ser caracterizado como crime de boca de urna.

