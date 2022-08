Acusado de executar motorista que matou seu irmão é preso

Um homem, de 28 anos, foi preso ontem (9), acusado do assassinato de Osvaldeci Rodrigues,53, motorista de ônibus morto a tiros no último dia 24. O crime teria ocorrido para vingar a morte do irmão do autor, Claudemir dos Santos,31, atropelado em junho em Naviraí, distante 359 quilômetros de Campo Grande.

O suspeito foi localizado pela Polícia Civil de Iguatemi, após serem informados de que ele estaria na cidade em um Corolla prata. Os agentes do SIG (Setor de Investigações Gerais) conseguiram localizar o homem, que estava com a mãe, a esposa, a filha e um outro homem dentro do carro.

O suspeito havia um mandado de prisão em aberto, e o homem que estava com ele no carro, também era foragido. Os dois foram presos e levados para a delegacia. Na casa do autor do homicídio, foram encontrados um revólver e munições.

O acusado assassinou o motorista do ônibus para vingar a morte do irmão, atropelado por Osvaldeci.

Morte do motorista

Em 1° de junho, Claudemir foi atropelado pelo ônibus, que era conduzido por Osvaldeci. Ele fugiu do local, mas acabou sendo seguido por testemunhas que chamaram a Polícia Militar. Aos agentes, ele confessou o crime, mas disse que não parou, pois o local era pouco iluminado.

Segundo o relato do motorista, ele não teve tempo de evitar o acidente. O ônibus colidiu contra a motoneta que Claudemir pilota e o rapaz acabou morrendo no local.

O motorista do transporte estava alcoolizado, preso em flagrante por homicídio culposo.

No entanto, o motorista acabou solto e, em 24 de julho, foi assassinado em sua casa. Ele recebia ameaças do irmão de Claudemir e, no dia de crime, foi abordado pelo suspeito dentro de casa.

Osvaldeci foi encurralado em um banheiro, atingido por 7 disparos de pistola. O autor do crime ainda teria ordenado que as crianças fossem retiradas da casa antes do assassinato.

Com informações de Tá Na Mídia Naviraí

