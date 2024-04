Polícia suspeita dinâmica de acidente que matou cinco pessoas; casal é identificado

Foi identificado o casal que morreu no trágico acidente envolvendo um veículo, um caminhão e duas carretas na manhã desta quarta-feira (10). Se trata do casal Fernanda Lopes e Daniel, que estavam a bordo do Chevrolet Onix esmagado por duas carretas na rodovia BR-163, em Anhanduí, distrito de Campo Grande.

De acordo com o cunhado de Fernanda, ele e a esposa estavam esperando as vítimas em um posto de gasolina logo a frente para seguirem viagem até Santa Catarina.

No total, cinco pessoas morreram na tragédia. Há indícios de que o condutor da carreta que transportava porcos tenha feito uma ultrapassagem indevida e acabou batendo nos outros veículos envolvidos no acidente.

O motorista vinha de Anhanduí, sentido a Campo Grande, enquanto o carro Chevrolet Onix ocupado pelo casal, o caminhão que transportava produtos alimentícios e a carreta com milho seguiam no sentido contrário da via.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.