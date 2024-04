Acidente envolvendo carretas e um carro deixa cinco mortos na BR-163

A manhã desta quarta-feira foi marcada por um grave acidente na BR-163, no km 429, a 30 quilômetros de Campo Grande, próximo ao pedágio de Anhanduí, resultando na morte de pelo menos cinco pessoas.

A colisão envolveu uma carreta bitrem, um caminhão baú, uma carreta carregada com porcos e um carro Chevrolet Onix. Com o impacto severo, um dos veículos tombou e o outro teve a cabine completamente destruída.

Equipes da CCR MSVia foram acionadas para limpar a pista, que ficou coberta pela carga de um dos veículos, causando interrupção no trânsito. Até o momento, a dinâmica exata do acidente não foi divulgada. Autoridades policiais, equipes de perícia e serviços funerários estão a caminho do local para investigar o ocorrido. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da CCR MSVia estão no local.

O trânsito está sendo liberado no sistema “pare e siga”, enquanto equipes de resgate chegam ao local. Infelizmente, nada mais pôde ser feito e pelo menos cinco mortes foram confirmadas. Devido à gravidade do acidente, ainda não é possível saber se mais pessoas morreram.

