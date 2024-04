Preparativos da 17º edição do jogos urbanos indígenas são realizados em Campo Grande

Várias etnias indígenas da Capital participam do evento que já é uma tradição e conta com a participação de torcida, famílias e população em geral.

Acontece no dia 28 de abril, final do mês, a 17º Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande. O evento é um dos maiores campeonatos de jogos indígenas do estado e está com preparativos em andamento por parte da prefeitura da cidade.

Os jogos acontecem no Parque do Sóter. Para participar, as inscrições devem ser feitas em formulários próprios e entregues até às 16 horas do dia 19 de abril, na Gerência de Organização de Eventos da Fundação Municipal de Esportes/ FUNESP. As inscrições tiveram início em março e após a data não serão aceitas novas inscrições e as fichas não poderão ser alteradas.

O Congresso técnico será dia 22 de abril de 2024 às 18 horas, na Fundação Municipal de Esportes de Campo Grande. Serão disputadas as modalidades de Arco e Flecha, Lança, Atletismo, Cabo de Guerra, Futebol Society masculino e feminino e Futsal.

Marcaram presença na edição anterior as comunidades: Água Bonita, Darci Ribeiro, Parawá, Marçal de Souza, Estrela do Amanhã, Novo Dia, Água Funda Upê Noty, Peyo Kaxe, Jardim Inapólis, Tarsila do Amaral, Vivendas do Parque, Nova Canaã, Portal Caiobá, Ceramista, Roda Velha, Novo Dia, Vila Terena, Noroeste, jardim Anache e Acadêmicos indígenas.

A gerência de Organização de Eventos da Fundação Muncipal de Esportes fica localizada à Rua Paulo Coelho Machado, 663 – Bairro Santa Fé. Após esta data, as fichas não poderão ser alteradas e não serão aceitas novas inscrições.

No ano de 2022 marcaram presença no parque, entre atletas, famílias e visitantes, mais de duas mil pessoas. São mais de 20 etnias participando das atividades. A ação é realizada pela Prefeitura por Meio da Funesp.

Para mais informações, basta entrar no novo site da Funesp e clicar na aba jogos indígenas.

Os Jogos Urbanos Indígenas é realizado no Parque do Sóter – Rua Cristóvão Lechuga Luengo, 25, Bairro Vila Margarida.

