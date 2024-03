Adolescente é morto com 11 tiros por pistoleiros na fronteira com MS

No início da tarde da última quarta-feira (20), um homem foi executado com 11 tiros. O caso aconteceu em Bella Vista Norte, no Departamento de Concepción, na fronteira com o Mato Grosso do Sul.

A vítima foi identificada como Gustavo Cabreira Carvalho, de 17 anos, brasileiro, residente em Guia Lopes da Laguna.

Gustavo entrou correndo no pátio da propriedade e, em seguida, foi perseguido e executado por atiradores. Após o crime, os pistoleiros estavam em um veículo e fugiram do local.

O caso está sendo acompanhado pela promotora Reinalda Palácios.

