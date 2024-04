Homem é preso por adulteração de sinal identificador de moto em Campo Grande

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante hoje (9) por adulterar de sinal identificador de veículo automotor. A prisão foi no bairro Tiradentes, em Campo Grande-MS e também foi cumprido um mandado de prisão contra ele.

Segundo apurado, após uma vítima comunicar que vinha recebendo multas e que existiria um veículo clonado circulando na cidade, o núcleo de inteligência da DEFURV realizou levantamento. Os policiais conseguiram localizar a motocicleta clonada, que estava com numeração de chassi grosseiramente adulterada e desalinhada, portando a placa com o mesmo numeral da moto da vítima.

Ao ser questionado, R.M.P. disse que comprou a moto de uma mulher por R$ 5 mil, porém não soube declinar o nome da pessoa e nem o contato. Em seguida verificou-se que ele estava com um mandado de prisão em aberto, expedido pela 1ª de execução penal de Campo Grande.

A Ordem Judicial foi cumprida e também foi lavrado o flagrante de adulteração de sinal identificador de veículo.

Denúncias

Para denúncias sobre furtos e roubos de veículos, a polícia civil informa que podem ser feitas pelo número: (67) 99226-0062 (WhatsApp).

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.