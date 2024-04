Feirão da Empregabilidade acontece amanhã na Funtrab; Confira detalhes

Amanhã(23), acontece mais um Feirão da Empregabilidade na Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul). A ação visa agilizar processos seletivos das empresas parceiras, que desta veza são do setor de Serviços, Comércio e Indústria.

Além das mais de 1.400 oportunidades disponíveis da Fundação, o Feirão oferece oferecerá mais 118 vagas para contratação nas empresas dos setores citados, sendo 27 destinadas para PcDs (Pessoas Com Deficiência).

Equipes de RH de nove empresas estarão trabalhando no local, nos segmentos de telecomunicações, clínica médica, serviços de limpeza, móveis e eletrodomésticos, indústria, farmácia, nutrição animal, concessionária de rodovias, embalagens e rede varejista de vestuário.

O Feirão acontece apenas no período matutino (das 8 às 11 horas), na Rua 13 de maio, 2.773 (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano). Interessados devem estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho e as Pessoas Com Deficiência(PcD), do laudo médico atualizado.

