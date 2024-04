Dia das Mães deve injetar R$ 145 milhões na economia de Campo Grande

Segundo levantamento do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS) e do Sebrae MS, 48.06% dos presentes das mamães são escolhidos pelas próprias. Já a qualidade do presente representa 43,88% das demais escolhas, publicidade física e on-line 2,09% e indicação de amigos e familiares, outros 2,99%.

A expectativa é a injeção de R$ 145.970,688 milhões, o que representa mais de 30% do valor projetado de movimentação para o Estado. Só de presentes serão 68.435,548 milhões, já as comemorações serão mais movimentadas, a expectativa é que sejam investidos R$ 77.353,140 milhões.

Dentre os presentes, roupas é a principal escolha (31%), seguido de perfumes e cosméticos (27%), calçados (17%), bolsas e acessórios (13%) e flores (11%). As lojas físicas vão ser os principais locais de compras em Campo Grande, 84,48% dos consumidores vão optar por essa modalidade.

A lojinha do bairro, inclusive, será a principal escolha dos consumidores (39,10%), seguido das lojas no Centro (31,34), nos shoppings (19,40%), compras on-line (9,55%), e galerias (0,60%).

“Eu tenho uma loja no bairro Aero Rancho que vende variedades em presentes. Tomara que as expectativas se concretizem, porque estamos preparados para quem quer comprar um mimo especial para a mamãe”, disse Ana Maria Toledo.

A boa notícia é que 84% pretendem pagar à vista, mas querem desconto na compra. O gasto médio previsto nos presentes é de R$ 187,91 e nas comemorações de R$ 216,06, somando um investimento total de R$ 403,97.

Confira a pesquisa na íntegra do Dia das Mães MS 2024: https://www.sindivarejocgr.com.br/wp-content/uploads/2024/04/Dia-das-Maes-Campo-Grande-2024.pdf