Começa a tramitar projeto que reajusta salário e benefícios a servidores

Nesta segunda-feira (22) começou a tramitar o Projeto de Lei 84/2024, de autoria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), que reajusta em 2,2% o salário dos servidores (ativos, inativos e pensionistas), além de aumentar em 30%, de R$ 1.300,00 para R$ 1.700 o valor do auxílio-alimentação e do auxílio-transporte. A proposta foi publicada hoje no Diário Oficial do Parlamento.

A correção salarial e o aumento dos benefícios serão pagos retroativos a 1º de abril, data-base dos funcionários do Legislativo Estadual. O auxílio-alimentação passará de R$ 800,00 para R$ 1.000, 00 e o auxílio-transporte, de R$ 500,00 para R$ 700,00.

Os índices resultaram de negociações entre a Mesa Diretora e o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa (Sisalms). “Os reajustes, remuneratórios e dos benefícios para os servidores são justificados em razão da inflação acumulada e da necessidade de garantir uma remuneração justa condizente com as responsabilidades e os desafios enfrentados pelos servidores no exercício de suas funções”, destaca a Mesa Diretora na justificativa da proposta .

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram