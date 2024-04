Tem cão ou gato? Atendimentos veterinários acontecem amanhã no bairro Jardim Canguru

Amanhã é uma ótima oportunidade para os moradores do bairro Jardim Canguru levar seus pets para atendimentos veterinários. O Subea em Ação da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea) acontece em mais uma edição com alguns serviços gratuitos para cães e gatos.

Entre os serviços encontrados no bairro na região do Anhanduizinho estão: consulta veterinária, vermifugação, medicação para controle de pulgas e carrapatos, microchipagem, encaminhamento para castração de machos e fêmeas e orientações educativas contra os maus-tratos.

Para o atendimento, é necessário o número do NIS, documento com foto e comprovante de residência do tutor do animal. A ideia do Subea em Ação é levar atendimentos a vários bairros de Campo Grande, descentralizando os serviços oferecidos pela Prefeitura para aqueles que não podem ir até a unidade.

O Cras do Bairro Canguru, fica localizado na rua dos Topógrafos, 1175.

