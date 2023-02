Chuvas aumentam nível do Rio Aquidauana e volume atinge 4,42 metros

O nível do Rio Aquidauana subiu de 3,68 para 4,42 metros na quarta-feira (1°). As chuvas dos últimos dias na região favoreceram a cheia. Conforme o boletim diário da Sala de Situação do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) a cota do rio está em nível normal e sem alerta.

Segundo O Pantaneiro, a Defesa Civil Estadual emitiu alerta para chuvas e tempestades nas próximas horas, principalmente ao sul do Estado. O alerta de nível amarelo, ou seja, perigo potencial, de chuvas intensas para todo MS, que é válido até o fim da manhã de hoje.

Meteorologistas indicam chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.