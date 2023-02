Dia será de máxima acima de 30ºC e chance de tempestades em MS

O tempo deve seguir instável em todo Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (2), com probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada ou de intensidade forte, acompanhadas de tempestades, raios e rajadas de vento, principalmente para as regiões centro-leste e sudoeste.

De acordo com a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) essas instabilidades climáticas ocorrem devido a grande disponibilidade de umidade do período, o que propicia a formação de tempestades.

No estado, estão previstas temperaturas mínimas entre 21 e 26ºC e máximas que podem chegar até os 34ºC. As temperaturas mais altas são esperadas para a região sudoeste de MS; já as menores são esperadas para a região sul.

Na capital, as mínima ficam entre 21 e 22°C e máximas de até 30°C. Os ventos atuam de norte com valores entre 30 e 50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

No Pantanal, Corumbá registra mínima de 24°C e máxima de 33°C. Em Porto Murtinho, termômetros marcam até 34°C. Na região do Bolsão haverá pancadas de chuva com trovoadas isoladas.

Três Lagoas e Paranaíba terão mínimas entre 22ºC e 23ºC e máxima de 32°C. Os ventos pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

Ainda de acordo com o Cemtec, os acumulados de precipitação previstos indicam que até 15 de fevereiro são esperados acumulados de chuvas acima de 150 mm, em grande parte do estado. Os maiores acumulados são previstos para as regiões centro-norte e nordeste, com valores acima de 200 mm.

Alerta

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou uma alerta nível amarelo, ou seja, perigo potencial, de chuvas intensas para todo MS, que é válido até o fim da manhã de hoje. O alerta indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.