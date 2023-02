Galpão conveniência pega fogo e mobiliza Corpo de Bombeiros em Porto Murtinho

Incêndio em galpão da MV Conveniência movimentou o Corpo de Bombeiros de Porto Murtinho, no início da tarde desta quinta-feira(2). O prédio do estabelecimento que fica no município, a 438,5 km de Campo Grande, havia sido construído recentemente.

Segundo o site Porto Murtinho Notícias, o local possui equipamentos de energisa solar e por conta dos riscos de acidentes, funcionários da Energisa foram acionados. Conforme os Bombeiros, mesmo a rede desligada e os cabos das placas cortados, ainda há corrente circulando sobre o telhado, o que dificultou o trabalho da equipe. Existe também a possibilidade do incêndio ter se iniciou justamente na parte elétrica do barracão .

Para que as chamas fossem totalmente combatidas, foi feito um rescaldo no local e alguns materiais foram retirados da parte interna do galpão para que o fogo não avançasse. Apesar da proporção do fogo, ninguém se feriu.