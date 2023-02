Pesquisa levanta preços de combustíveis na saída para Rochedo e Três Barras

Durante esta semana, dois novos levantamentos foram concluídos pelo Procon/MS sobre os preços praticados na comercialização de combustíveis em Campo Grande, desta vez envolvendo as regiões da saída para Rochedo e da saída para as Três Barras.

Na saída para Rochedo foram visitados 10 postos de combustíveis enquanto na outra rota foram 14 estabelecimentos. Na primeira rota , saída para Rochedo, a maior variação encontrada foi de 8,13 % e se relaciona à gasolina aditivada para pagamento com cartão de crédito.

O produto é vendido no posto F 5 Ltda (rua Dr Euler de Azevedo 3 640 – Vila Oeste) por R$ 5,19 e o menor valor de R$ 4,80 no Posto Hideo Saito (Avenida Júlio de Castilhos, 1976 – Santo Amaro).

A menor variação foi de 0,64% no diesel S10 Comum para o pagamento em dinheiro e débito, sendo o maior valor de R$ 6,29 no Posto F5 Ltda (rua Dr Euler de Azevedo, 3460, Vila Oeste) e o Posto São Leopoldo (Rua Ricardo Franco, 21 – Vila Sobrinho) e o menor valor de R$ 6,25 no Posto Acerto D.I (rua Dolores, 381 – Vila Espanhola).

Três Barras

Nesta rota foram visitados 14 postos de combustíveis, no dia 01 de fevereiro, focando preços nas diversas modalidades de pagamento. Como de praxe, os produtos pesquisados foram gasolina, etanol e diesel S 500 e S 10, comuns e aditivados, totalizando 8 itens.

A maior variação encontrada foi de 11,31% relacionada ao diesel S10 comum, pagamento no dinheiro e débito. O maior valor (R$ 6,89) está no Auto Posto El Cielo (rua Brasilândia, 36 – Tiradentes e o menor valor ( R$6,19) no Posto Petro (avenida Ministro João Arinos, 9.877 – Chácara Cachoeira).

A menor variação foi de 1,85% no etanol aditivado para o pagamento em dinheiro e débito, sendo o maior valor de R$ 3,86 no Auto Posto Malibu (rua José Nogueira Vieira, 1310 – Tiradentes) e o menor valor de R$ 3,79 no Posto União Locatelli (avenida Eduardo Elias Zahran, 2279 – Vila Santa Dorotheia).

Nas duas regiões foram verificados valores para comercialização de gasolina, etanol e diesel S10 e S50 comuns e aditivados, bem como as diversas formas de pagamento (à vista em dinheiro e com uso de cartões de débito e de crédito).

Pesquisa de Combustíveis Saída para Rochedo

Pesquisa de Combustíveis Saída para Três Barras