Bolívia em emergência sanitária devido a gripe aviária

O Serviço Nacional de Sanidade Agropecuária e Inocuidade Alimentar (Senasag) da Bolívia ativou, no início desta semana, o Sistema Nacional de Emergência Sanitária Animal e recomendou aumentar as medidas de segurança nas granjas produtoras de aves. De acordo com órgão, isso de faz necessário devido à detecção de casos de gripe aviária.

“Mais de 18 brigadas foram mobilizadas, para o controle e posterior eliminação do vírus (H5N1) presente nas fontes de infecção no município de Sacaba, no departamento de Cochabamba”, disse o diretor-geral executivo da Senasag, Javier Ernesto Suárez Hurtado.

A entidade indicou que está trabalhando em coordenação com as Forças Armadas e a Polícia Boliviana. Além disso, coordenam outros níveis estaduais, como o gabinete do governador e governos municipais. Foi instituída, em primeira instância, uma emergência sanitária animal por 120 dias, situação que pode ser reduzida ou prolongada consoante a situação epidemiológica. As informações são da Agência CMA Latam.

