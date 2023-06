Errata: Guarda Civil de Campo Grande foi a primeira no Estado a utilizar pistola “ponto 40”

O autor da foto ilustrada da matéria foi registrada por Albari Rosa da Silva

Em agosto de 2021, data que se completava os 31 anos da GCM (Guarda Civil Metropolitana), a Prefeitura entregou os certificados para 220 servidores formados no 1° Curso para Utilização de Armamento letal de pistola semiautomática (pistola.40), feito inédito em Mato Grosso do Sul.

O curso teve carga horária prática no total de 30 horas/aula, sob a coordenação da Gerência de Capacitação Profissional da Sesdes, em parceria com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Os projéteis .40, como o próprio nome indica, têm 0.4 polegadas de diâmetro, levemente maior do que a 9mm, que chega a aproximadamente 0.35 polegadas. Isso influencia não só em como os projéteis são utilizados, mas também no resultado de seu uso.

Isso também se reflete na velocidade do trajeto da munição, já que por ser mais pesada, a .40 sofrerá menos influência do atrito com o ar e perderá menos velocidade, atingindo o alvo com praticamente toda a força com que saiu do cano.

Na última semana de maio de 2023, a Prefeitura Municipal de Campo Grande convocou mais 101 guardas civis metropolitanos, aprovados no último concurso realizado para cargos do quadro permanente da GCM de 2020, que formalizou 15.330 inscritos, o maior da história deste certame.

Com isso, já são quase 200 novos guardas convocados só em 2023. O reforço na segurança com os novos convocados, foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), desta quarta-feira (29).