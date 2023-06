Idoso é morto pelo filho após ter agredido a neta em Três Lagoas

Manoel de Jesus Nascimento, vulgo “Barba”, 65, foi morto a tiros pelo próprio filho, de 35 anos, na quinta-feira (1), em um bar que pertencia à vítima localizado na Rua Milton César Damasceno, no Jardim Carandá, em Três Lagoas. O suspeito fugiu do local logo após o crime.

Segundo a Rádio Caçula, Manoel foi morto com um tiro no queixo após se desentender com o filho por repreender e agredir sua neta pela escolha da opção sexual. Antes da fatalidade, o pai estava aguardando pelo filho com uma faca.

Populares acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), além da Polícia Civil e Militar, mas nada foi feito, pois o idoso já estava em óbito. Depois da confirmação da morte, a Polícia Civil liberou o corpo para a funerária de plantão, removendo o corpo para o Instituto Médico e Odontológico Legal (IMOL). Acesse também: Motociclista morre atropelado por caminhão caçamba em avenida na Capital