Atiradores executam agiota a tiros no interior do MS

Ademir José de Almeida foi executado a tiros, no início da tarde de ontem (1), na Rua Gerânio, no Bairro Senhor Divino, em Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande. Segundo as investigações da Polícia Civil, há câmeras de segurança no local que flagraram os atiradores se aproximando da vítima em uma de uma motocicleta Yamaha de cor laranja.

Conforme informações divulgadas pelo site Coxim Agora, testemunhas relataram aos policiais que os atiradores se aproximaram da vítima e executaram com três tiros. Ainda conforme apuração da investigação, Ademir é agiota e emprestava dinheiro a juros. Ele era pai de um dos adolescentes que estariam envolvidos no latrocínio de um casal de idosos em agosto do ano passado.

Equipes da Polícia Civil foram acionados e após análise no local, iniciaram as investigações para localização dos suspeitos. Até o momento, ninguém foi encontrado.

