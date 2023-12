Observação do céu noturno será realizada na Casa da Ciência

Com o objetivo de propiciar uma leitura do céu noturno e estimular a cultura astronômica, a Casa da Ciência e da Cultura de Campo Grande realiza a ação Observação do céu noturno, no dia 2 de junho, das 17h30 às 20h30, no estacionamento do teatro Glauce Rocha. O evento é gratuito e podem participar as comunidades interna e externa.

Para a coordenadora-geral da Casa da Ciência e da Cultura de Campo Grande, Isabela Porto Cavalcante, o intuito é divulgar a astronomia ao público em geral, aproximando o conhecimento científico das pessoas de uma forma lúdica.

“O desenvolvimento de uma sociedade se faz por meio da ciência, e nos dias de hoje essa necessidade é ainda maior, pela onda de desinformação e anti-cientificismo de parte da população. Esperamos, assim contribuir sempre para a popularização da ciência, tão necessária no Brasil e no mundo”, afirma.

O professor do Instituto de Física e coordenador do evento, Hamilton Perez Soares Correa, explica que com o tempo as pessoas foram perdendo a capacidade de observar o céu noturno e têm o hábito de fazê-lo apenas nas noites de lua cheia. No evento, o público participará de uma visualização guiada com a utilização de telescópios e não apenas a olho nu.

“Na sexta-feira teremos um objeto importante que é o planeta Vênus que vai estar na direção do pôr do sol e vai ficar visível até por volta das 19h. Temos Marte que também estará visível um pouco mais acima do horizonte em relação a Vênus, nós temos também a constelação do Cruzeiro do Sul que fica na direção sul do céu e que está numa posição bem interessante e adequada para fazer a observação”, destaca.

O professor ressalta ainda que durante a observação guiada os participantes serão orientados a observar uma constelação indígena conhecida como Constelação da Ema, de grande importância para a nossa regionalidade cultural; a Caixinha de Joias que é um aglomerado aberto de estrelas, finalizando com a observação da superfície da lua e seus detalhes como as crateras, as formações das planícies, mares lunares propiciando uma visão mais ampliada dos conceitos astronômicos e científicos.

O estudante do 7º semestre do Curso de Física, Henrique Amaral Arcuri, participará do evento na função de monitor. Além de operar os equipamentos e interagir com o público presente, o estudante relata como é ver a reação das pessoas ao conhecer a astronomia de perto.

“É incrível, inigualável, ver o brilho nos olhos das pessoas, após ver pela primeira vez em um telescópio, objetos que elas só tinham visto em fotos e reproduções, é algo mágico, é uma motivação que vale qualquer esforço”, finaliza. Não é necessário inscrição para participar do evento. Acesse também: Cresce evasão nos cursos de física, química e matemática

Texto: Mirtes Ramos/Agecom UFMS