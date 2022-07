Vacinação contra Covid-19 para público acima de 35 anos deve iniciar amanhã na Capital

Diferente dos municípios do interior de Mato Grosso do Sul, a ampliação da 4º dose contra Covid-19 para pessoas acima dos 35 anos não deve iniciar hoje (21) em Campo Grande. De acordo com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), a vacinação para essa faixa etária deve iniciar somente amanhã por conta da logística e avaliação das doses disponíveis.

Em algumas cidades de Mato Grosso do Sul a vacinação iniciou agora pela manhã. Questionado sobre isso, a Sesau explicou que as doses disponíveis no município estão destinadas para crianças de 3 a 5 anos, por isso neste momento o Secretário Municipal de Saúde, José Mauro Filho, está em reunião com sua equipe para verificar a quantidade de doses que estão disponíveis e já questionar a possibilidade de iniciar a vacinação para acima dos 35 anos amanhã (22).

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) ainda relatou ao Portal O Estado Online que é importante destacar que a Secretária Estadual de Saúde realiza a liberação do novo público para cada município, e por meio de suas secretarias, decide e organiza a logística da vacinação, como horários, locais e quantidade de doses disponíveis. Por isso, os secretários devem se reunir hoje para decidir essas questões para que a vacinação nesta nova faixa etária possa ocorrer tranquilamente.

Segundo informações da Sesau, foram destinados para Campo Grande, cinco mil doses da Coronavac para crianças de 3 a 5 anos. A vacinação ocorre em 45 pontos de imunização em toda capital. ( informações da repórter Suellen Morales)

