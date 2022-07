Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Hoje sua atenção está totalmente voltada às finanças. Com Lua e Marte na Casa 2, você vai investir vai querer melhorar de vida e usará toda sua energia para batalhar por um futuro melhor. Bom momento para iniciar um novo trabalho ou um negócio que possa trazer mais grana para o seu bolso. Agora, é importante não tomar decisões importantes por impulso: antes de fazer escolhas ou comprar algo, reflita, pesquise, busque orientação e só tome uma atitude quando estiver segura de que é o melhor a fazer. Na paixão, você vai querer alguém para chamar de seu. Se já encontrou seu amor, valorize e evite brigar por ciúme.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Lua e Marte em Touro potencializam todos os pontos fortes do seu signo. Você, que já é um exemplo de persistência, ficará ainda mais determinada. Se tiver um objetivo em mente, nada vai impedir você de conquistar o que deseja. Deve até ter cuidado para não exagerar na dose e se desentender com as pessoas por teimosia ou ao querer fazer tudo apenas do seu jeito. Cuidado para não se envolver em discussões: saiba dialogar e fazer acordos. No amor, seu poder de sedução será intensificado e deve deixar muita gente aos seus pés. A dois, revele toda sua sensualidade e ousadia, mas fuja de discussões.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Lua e Marte infernizam o seu astral e você, que está sempre extrovertida e falante, talvez queira ficar mais quieta no seu canto hoje. É bem provável que esteja desconfiada de algo ou alguém, então, em vez de interagir, conversar e participar de tudo, você pode preferir ficar mais de longe, só observando. No trabalho, vai se sair melhor se puder ficar sozinha e concentrada nas tarefas. Confie na sua intuição. No campo amoroso, uma paixão proibida pode deixá-la sem fôlego e tudo indica que vai ser difícil resistir.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Você vai concentrar boa parte da sua energia em alcançar seus objetivos e colocar em prática seus projetos para o futuro. A Lua na Casa das Associações indica que pode conseguir bons aliados para buscar suas metas e que pode contar com os amigo para tudo o que precisar. Marte na Casa 11 realça seu espírito de liderança e inspira você a comandar um trabalho em equipe. Motive os colegas, mas sem agir de modo autoritário demais. Há grande chance de se apaixonar por alguém da turma e a atração será enorme. Se for recíproco, vá com tudo. Forte companheirismo na união.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Lua e Marte no ponto mais alto do seu Horóscopo farão você se sentir ainda mais poderosa do que já é. Além de esbanjar autoconfiança, você saberá muito bem o que quer e vai lutar com unhas e dentes para alcançar as suas metas mais ambiciosas. No trabalho, além de mostrar todo o seu potencial, você vai querer surpreender os chefe com iniciativas arrojadas e decididas. Há boas chances de conquistar uma promoção, assumir um cargo de liderança ou iniciar um novo projeto. Pode pintar atração por um(a) chefe ou uma pessoa muito influente. A dois, definam metas e lutem juntos, sem brigar.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Lua e Marte na Casa 9 despertam em você uma vontade enorme de sair da mesmice, viver novas experiências e aprender coisas novas. Você terá mais curiosidade e vai se interessar por tudo que possa trazer novos estímulos ou novas oportunidades para a sua vida. Boa época para retomar os estudos, iniciar uma faculdade ou aprender um novo idioma. Você também pode se interessar por outras culturas e religiões: cultive a sua espiritualidade. Forte atração por uma pessoa estrangeira ou por alguém que vai revelar muitas afinidades com você. Boa cumplicidade no romance. Sair da rotina pode apimentar os desejos.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Os astros vão deixar suas emoções à flor da pele, por isso, controlar as emoções será seu maior desafio hoje. É um bom momento para deixar ir o que não cabe mais em sua vida, sejam emoções, objetos ou pessoas. Mude o que incomoda e livre-se do que não serve mais. Quem gosta do que faz vai buscar mais estabilidade no emprego. E quem está insatisfeita com o trabalho pode criar coragem para buscar outras oportunidades. Seu poder de sedução está acentuado e você vai atrair como ímã. Sucesso garantido nas paqueras.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A Lua incentiva você a trabalhar em equipe. Você deve se aliar aos colegas ou formar uma sociedade com alguém de confiança para buscar seus objetivos e conquistar o que deseja no trabalho. À tarde, Marte na Casa 7 acentua o seu espírito de liderança e você vai contagiar os colegas com seu entusiasmo, motivação e determinação. Só precisa ser cuidado para não ser autoritária demais e acabar causando algumas discussões: controle seus impulsos. No campo sentimental, tudo indica que vai querer compromisso e não vai se satisfazer com aventuras. União forte, protegida e apaixonada. Sedução total!

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Prepara-se para um dia de muito trabalho. Lua e Marte incentivarão você a investir toda sua energia no emprego e a cumprir seus compromissos com a máxima dedicação e disciplina. À tarde, sua determinação será ainda maior e você pode dar o primeiro passo em um novo projeto ou negócio. Só precisa controlar o estresse para não prejudicar a sua saúde. Também é importante evitar a pressa e a impulsividade, principalmente se você trabalha com ferramentas, máquinas ou veículos – seja cautelosa para não se machucar. Forte atração por colega ou conhecido(a). Na união, apoiem os projetos um do outro.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A Lua no seu paraíso astral promete um dia leve, descontraído e feliz. Você terá sorte e alegria em tudo que fizer. Até as tarefas mais complicadas devem fluir melhor hoje, então, aproveite para resolver o que está pendente e para deixar as tarefas em dia. Sua criatividade também será maior e pode ajudá-la a vencer qualquer desafio. Seu entusiasmo será ainda maior à tarde e vai contagiar todo mundo ao seu redor. Mas é no amor que a sua estrela vai brilhar ainda mais. Além de esbanjar charme e sensualidade, você está mais ousada.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A Lua deixa você mais apegada à família e aos interesses domésticos. Se você tiver assuntos de casa para resolver, eles terão prioridade. No trabalho, bom momento para organizar arquivos, armários e a decoração do seu espaço. Fase especialmente promissora para quem trabalha com antiguidades, imóveis, agricultura e produtos ou serviços caseiros. Pode tomar decisões importantes para a família à tarde. Só converse antes para não causar discussões. Quem está livre pode querer dar um tempo das paqueras e passar mais tempo em família.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A Lua na Casa 3 aumenta o seu poder de comunicação e garante a você uma habilidade incrível de conversar, negociar, pechinchar e convencer as pessoas. Isso deve favorecer bastante o seu trabalho, sobretudo se você atua no comércio ou em atividades que exijam boa lábia. À tarde, Marte vai deixá-la ainda mais convincente, mas você precisará ter cuidado para não ser autoritária ou sincera demais, senão, pode atrair conflitos e discussões. Bons papos vão estimular as paqueras e, se estiver a fim de alguém, será mais fácil se declarar. Converse mais com seu bem, mas numa boa, sem brigar.