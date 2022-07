MS libera vacinação da 4ª dose contra Covid-19 para público acima de 35 anos

Foi liberado na manhã desta quarta-feira (20) a 4ª dose do imunizante contra a Covid-19 para pessoas acima de 35 anos. A informação foi divulgada pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), e confirmada pela SES (Secretária Estadual de Saúde).

Segundo o Diretor de Saúde e Assessor Técnico do Corpo de Bombeiros Militar na SES, coronel Marcello Fraiha explicou que uma resolução irá sair ainda hoje no Diário Oficial da União, com maiores detalhes.

“O governador hoje, em entrevista para a imprensa, anunciou a vacinação para este novo público, com a segunda dose de reforço, ou seja a quarta dose. Logo irá sair a publicação da resolução, provavelmente hoje, com as informações sobre o novo público”, explica o diretor.

É importante destacar que a Secretária Estadual de Saúde realiza a liberação do novo público e cada município, por meio de suas secretárias decide e organiza a logística da vacinação, como horários, locais e quantidade de doses disponíveis.

Na manhã de ontem (19) foi iniciada a vacinação de um novo público para imunização em caráter de urgência com a utilização da vacina CoronaVac, em crianças de 3 a 5 anos. Anteriormente, apenas crianças a partir dos 6 anos eram liberadas para receber as doses do imunizante mas após deliberação da Anvisa, o Ministério da Saúde liberou as doses.

Por enquanto o segundo reforço (4º dose) está disponível para toda a população que recebeu a 3º dose há no mínimo quatro meses e faça parte de um dos seguintes públicos: pessoas com alto grau de imunocomprometimento com 18 anos ou mais, trabalhadores da saúde, pessoas com 40 anos ou mais.

Com informações da repórter Lethycia Anjos.