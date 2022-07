Senar MS abre curso de combate aos incêndios em áreas rurais

Mato Grosso do Sul é conhecido por suas altas temperaturas. Durante o mês de agosto, a baixa imunidade do ar e o aumento de temperatura estão deixando o tempo ainda mais seco, contribuindo principalmente para o surgimento de queimadas em áreas rurais no Estado de MS.

Pensando neste período no qual ocorrem muitos incêndios, o Senar/MS abre um curso gratuito de capacitação de trabalhadores do campo ao combate a incêndios em áreas rurais. As aulas do curso serão voltadas para Legislação, procedimentos de primeiros socorros, equipamentos de proteção necessários em caso de queimadas, entre outros temas, com carga horária de 16h.

O Instrutor do Senar MS, Ramiro Juliano da Silva afirma que: “Os principais causadores do fogo são pontas de cigarro lançadas às margens das estradas ou em terrenos baldios, o rompimento de cabos de energia e a manutenção de máquinas.”

As inscrições podem ser realizadas em unidades sindicais de cada município. As próximas vagas para esta capacitação estarão disponíveis nos dias 21 e 22 de julho, e será localizado em Três Lagoas. No dia primeiro até dois de agosto em Iguatemi, de dois até três de agosto em Dois Irmãos do Buriti e nos dias três e quatro em Japorã.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.