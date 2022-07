Campo Grande inicia vacinação contra Covid-19 em crianças a partir de 3 anos

Crianças a partir de três anos de idade podem se vacinar contra a Covid-19 a partir de hoje (19), em Campo Grande. A ampliação do publício foi determinada após o Ministério da Saúde autorizar o uso do imunizante Coronavac em crianças de três a cinco anos.

Inicialmente o imunizante era aplicado em crianças a partir dos 6 anos, contudo, na última semana a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou por unanimidade o uso do imunizante fabricado pelo Instituto Butantã em parceria com o laboratório SinoVac para a faixa etária.

Secretário Municipal de Saúde, José Mauro Filho esteve na manhã de hoje na UBSF (Unidades Básicas de Saúde da Família) Itamaracá para oficializar o início da vacinação. Na ocasião ele ressaltou a importância dos pais se conscientizarem e levarem os filhos para se vacinar.

“Nós estamos avançando na faixa etária porque não podemos ter uma uma geração de pais vacinados e filhos desprotegidos, precisamos com que os pais garantam o direito das crianças a se vacinarem, são elas que convivem nas creches e escolas e podem ser um agente transmissor aos professores, avós, pais mais velhos e consequentemente criar um ciclo de surto da Covid no nosso município”, disse.

Dados da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) estimam que em Campo Grande o público apto a receber o imunizante é de aproximadamente 25.892 crianças.

“Precisamos proteger as crianças já que está comprovada a eficácia da vacina. Então é necessário ter a sensibilidade e o apoio dos pais em cumprirem seus dever cívico de trazer os seus filhos para se vacinar”, enfatizou José Mauro Filho.

No primeiro dia de vacinação a procura foi menor que o esperado, na manhã desta terça-feira cerca de três famílias compareceram a UBSF Itamaracá para vacinar seus filhos.

Entre eles estava Elmo Luiz, motorista de aplicativo que levou a filha Beatriz de três anos para se vacinar assim que soube da ampliação do público.

“Não via a hora de chegar a vez dela, meu filho mais velho de 11 anos já estava ansioso para tomar a segunda dose e ele tomou às duas, hoje à expectativa é dela. Agora a família inteira está protegida, já tomei três doses, minha esposa já tomou também e só faltava a Beatriz”, conta entusiasmado.

Cadastro

Para que o imunizante seja aplicado nas crianças, pais ou responsáveis devem preencher o cadastro prévio no site da Sesau. No cadastro é necessário preencher os dados básicos da crianças e anexar documentos do responsável por ela ou, caso este não possa acompanhá-la até uma unidade de saúde, a autorização para que a vacina seja aplicada sob supervisão de outra pessoa, que também deve estar no cadastro.

José Mauro explica que as crianças podem ser vacinadas mesmo sem o cadastro prévio, mas destaca que a medida foi criada como meio de agilizar o processo e evitar aglomerações nos postos de saúde.

“As crianças podem vir vacinar mesmo sem o cadastro mas só vai perder mais tempo na unidade. O cadastro pode ser feito tranquilamente em menos de dez minutos pelo celular, ou site do município, basta anexar o documento da criança, certidão de nascimento,CPF, cartão SUS e o termo de consentimento autorizando a vacina”, explicou o titular da Sesau.

Onde se vacinar

As doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde referenciadas para a vacinação do público geral. O horário de vacinação é das 7h30 e 11h, e das 13h às 16h45. Há unidades que possuem horário estendido, e a sala de vacinação funciona normalmente neste período.

Com informações dos repórteres Carolina Rampi e João Gabriel Vilalba.