Dr. Victor Rocha protocola ofício solicitando Palavra Livre para a Comissão de Mães da Educação Especial

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) protocolou ofício solicitando o uso da Tribuna na Sessão Ordinária de quinta-feira (23) a representante da Associação de Pais Responsáveis Organizados pelas Pessoas com Deficiência e Transtorno do Espectro Autista (PRO D TEA), senhora Naína Dibo.

A pauta do uso da Palavra na Câmara será sobre a substituição dos profissionais que acompanham os autistas na Rede Municipal de Ensino e a falta de assistentes educacionais inclusivos nas escolas da rede pública da Capital.

De acordo com Naína Dibo, no dia 15 de maio de 2023, a Associação PRO D TEA levou ao conhecimento das autoridades competentes através da denúncia e da comunicação do fato, que persiste até o presente momento, de que há inúmeras crianças devidamente matriculadas na REME-SEMED/CGMS e encontram-se desassistidas dentro das escolas sem nenhum profissional de apoio, sem nenhuma adaptação de conteúdo, sem acessibilidade necessária para o ensino-aprendizagem e sofrendo violência emocional, conforme prevê a legislação brasileira.

Também foi oficiado pela PRO D TEA que desde o início do mês de maio de 2023, sem qualquer comunicação prévia, houve a troca repentina e demasiada (senão dizer total) dos profissionais de apoio que atendem as crianças da educação especial da rede municipal de ensino. Em decorrência, a Associação recebe, diariamente, inúmeras mensagens com denúncias sobre a falta de profissional de apoio pedagógico especializado em várias escolas municipais de Campo Grande.

Ainda segundo documento encaminhado ao Ministério Público, a mudança do professor de apoio especializado acarretou inúmeros prejuízos irreparáveis ao desenvolvimento pedagógico e socioemocional dessas crianças. A continuidade ao plano pedagógico de ensino por ser único, exclusivo e elaborado pelos próprios professores de apoio especializado, aos quais já tinham um vínculo sócio pedagógico sensível às limitações dos alunos, é um dos fatores preponderantes ao desenvolvimento dessas crianças

"Nosso objetivo é resolver a situação de maneira definitiva, pois não podemos concordar com a substituição dos profissionais que acompanham as crianças autistas no meio do semestre. Isso pode ocasionar uma ruptura no processo de aprendizagem e até mesmo a evasão escolar. Estamos à disposição dos pais para defender os direitos dessas crianças", pontuou o vereador Dr. Victor Rocha.

Com informações da assessoria