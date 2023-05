Em quatro dias, Corrida do Pantanal recebe 15 mil inscritos

A edição 2023 da Corrida do Pantanal bateu recorde de participação. Em apenas quatro dias de inscrições abertas, 15 mil pessoas já garantiram um lugar no evento. Para efeito de comparação, na edição 2022 levou uma semana para a marca de 10 mil inscritos ser alcançada.

A organização da prova espera receber até 20 mil participantes para as corridas de 7 e 15 km e a caminhada de 5 km. O evento está programado para o dia 8 de outubro em Campo Grande, e as inscrições são gratuitas pelo site https://corridadopantanal.com.br/. Para estimular a participação popular, serão sorteados um automóvel e três motocicletas zero km entre os participantes que completarem a prova.

Assim como no ano passado, o padrinho da prova será Yeltsin Jacques, paratleta sul-mato-grossense e campeão das provas de 1.500m e 5.000m dos Jogos de Tóquio 2020. Já o percurso traz novidades, com largada nos altos da Avenida Afonso Pena.

Participantes poderão se inscrever em uma das seguintes categorias: indústria (masculino e feminino), geral (masculino e feminino), pessoas com deficiência (visuais) e cadeirantes (masculino e feminino), elite A e B.

