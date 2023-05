Festival de Cannes: Estreias marcantes e críticas dividem o público

O renomado Festival de Cannes continua a cativar o público e a crítica com suas estreias emocionantes e provocadoras. No quarto dia do festival, na sexta-feira (19), dois filmes foram apresentados, atraindo a atenção dos cinéfilos de todo o mundo. O documentário brasileiro “Retratos Fantasmas”, do aclamado diretor Kleber Mendonça Filho, e a estreia de “Indiana Jones e a Relíquia do Destino”, dirigido por James Mangold, foram os destaques da noite.

O cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho recebeu uma ovação de pé após a exibição de seu filme “Retratos Fantasmas” no 76º Festival de Cannes. O documentário, que conta a história do centro da cidade de Recife ao longo do século XX por meio de suas salas de cinema, foi apresentado na Sessão Especial da Seleção Oficial, fora da competição oficial. Essa é a quarta obra cinematográfica de Mendonça Filho a ser exibida em Cannes. Durante a sessão, o diretor prestou homenagem à Secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga, presente no evento, destacando a importância do apoio governamental à indústria cinematográfica.

No quinto dia do festival, no sábado (20), foi a vez do lendário cineasta norte-americano Martin Scorsese brilhar com seu novo filme, “Assassinos da Lua das Flores”. Scorsese, conhecido por suas crônicas habilidosas que retratam a parte obscura da América, como a máfia e os dramas sociais, fez seu retorno a Cannes após 38 anos. O longa-metragem, com uma duração impressionante de 3 horas e 27 minutos, deixou o público sem fôlego. Ambientado em Oklahoma, nos Estados Unidos, em 1920, o filme aborda o boom inesperado da descoberta do petróleo em uma reserva indígena e as consequências desse evento para a tribo Osage. A obra recebeu elogios da crítica, sendo descrita como “marcante”, “triunfante” e “obra-prima”, embora algumas opiniões tenham sido divergentes.

Enquanto o Festival de Cannes continua a encantar os cinéfilos, outras produções também estão sendo exibidas, como a série “The Idol”, de The Weeknd e Sam Levinson, criador de “Euphoria”. Apesar dos aplausos educados durante a sessão, a série já enfrenta críticas negativas por parte dos especialistas. Descrita como uma “fantasia masculina sórdida” pelo site Variety, “The Idol” foi considerada superficial e repleta de clichês. O site The Hollywood Reporter também criticou a série, afirmando que é mais regressiva do que transgressiva. As críticas negativas apontam a falta de profundidade e sutileza na abordagem do tema, resultando em uma narrativa previsível e obcecada por sexo.

O Festival de Cannes, que iniciou no dia 16 de maio, continuará até o dia 27, proporcionando uma plataforma para cineastas de todo o mundo exibirem suas obras e receberem reconhecimento internacional.

Os filmes apresentados, juntamente com suas críticas e elogios, continuarão a alimentar as discussões e as expectativas dos amantes da sétima arte. Enquanto isso, os fãs brasileiros aguardam ansiosamente o lançamento de “Retratos Fantasmas” nos cinemas do país, previsto para o segundo semestre, sem uma data exata confirmada até o momento.