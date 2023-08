Mesmo com queda anunciada, postos precificam gasolina como querem

Preço varia de R$ 4,75 a R$ 5,09, pelos estabelecimentos da Capital

Para encontrar o litro da gasolina de acordo com a queda proposta pela Petrobras, o campo-grandense precisa pesquisar e muito. De um estabelecimento para outro, a diferença chega a R$ 0,34, conforme pesquisa feita pelo jornal O Estado, em 12 postos da Capital.

Na última quarta-feira (17), começou a valer a queda de R$ 0,40 por litro da gasolina, saindo de R$ 3,18 para R$ 2,78, nas distribuidoras. O diesel também teve retração no preço, de R$ 0,44, saindo de R$ 3,46 para R$ 3,02.

Após seis dias do reajuste, alguns postos de Campo Grande estão comercializando gasolina a R$ 4,75, enquanto outros vendem a R$ 5,09, uma diferença de R$ 0,34 para o bolso de quem não tem o costume de pesquisar.

Outro fato que chama atenção é o valor tabelado por região. Na avenida Júlio de Castilho, é facilmente visto o produto sendo vendido a R$ 4,89. Dos cinco postos na via, o único que foge à regra é o estabelecimento que fica no cruzamento com a rua Dolores, na Vila Sobrinho.

Daqui a dez dias, o cenário vai mudar, novamente. Mais um aumento está previsto para o Estado, desta vez causado pelo ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

A partir de 1° de junho, todos os Estados do Brasil passarão a ter ICMS fixo de R$ 1,22.

Em Mato Grosso do Sul, o imposto estadual da gasolina sairá dos atuais R$ 0,92, representando um impacto de R$ 0,30 a mais.

A decisão do Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) estabelece que o valor dos combustíveis seja fixo por unidade de medida e uniforme, em todo o país.

Fiscalização

Na quinta-feira (18), a Procon Campo Grande iniciou a fiscalização em dez postos da região central. No primeiro dia foram verificados seis estabelecimentos e, no dia posterior, quatro.

De acordo com o subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor, da Procon Campo Grande, Cleiton Thiago Almeida, em dois postos constatou-se que houve aumento injustificado no valor da gasolina e do óleo diesel e, posteriormente, a redução dos respectivos valores. Nos dois casos foram lavrados autos de infração pelo aumento injustificado dos produtos.

Já em oito postos revendedores verificou-se que houve a redução do valor da gasolina e óleo diesel para a comercialização nas bombas.

Em nota, a Procon/MS (Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), órgão vinculado à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) informou que os valores de combustíveis são objeto de ação de monitoramento por equipes de pesquisa e fiscalização do órgão, destacadamente neste momento de redução de preços aplicada pela Petrobras e levam em consideração que os postos de combustíveis dispõem de estoques a serem atualizados, com os novos preços.

As penalidades administrativas de multa, quando aplicadas, são calculadas com base em critérios previstos no decreto estadual n° 15.647/2021. Estes incluem a gravidade da infração, circunstâncias agravantes, como é o caso da reincidência, assim como o perfil da empresa. O valor mínimo aplicado, no caso de postos de combustíveis, inicia em 200 Uferms.

Caso o consumidor tenha dúvidas sobre o cumprimento da redução, pode recorrer aos canais de atendimento da Procon/ MS pelo telefone 151 e formulário on-line no sitewww.procon. ms.gov.br.

O Sinpetro/MS (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes de Mato Grosso do Sul) sempre frisa que o mercado é livre, em relação aos preços.

No entanto, qualquer queda é sempre bem-vinda ao consumidor. “As reduções estão sendo efetivados gradativamente pelas distribuidoras, devido aos seus estoques e assim procedem os postos, mas observamos que muitos deles já estão com preço alterados, de acordo com a redução anunciada”, explicou o diretor-executivo do Sinpetro- -MS, Edson Lazarotto.

O gerente do posto de combustíveis, localizado na avenida Costa e Silva, na Vila Progresso, que preferiu não se identificar, informou que o fluxo de consumidores aumentou, com a queda no preço do combustível.

“Fizemos a mudança de preço na quinta-feira (18), após o anúncio da Petrobras e já percebemos um grande aumento no fluxo das vendas e de mais procura pelo combustível”, destacou o gerente. No local, a gasolina está sendo vendida a R$ 4,77.

Para a autônoma Larissa Corrêa, de 32 anos, a diferença nos preços é notável, pois o valor antigo estava pesando no bolso, na hora de abastecer. “Com a redução da semana passada, o novo preço do combustível faz uma grande diferença.”

Preços

No posto de combustíveis localizado na rua João Pedro com a Rui Barbosa, a gasolina custa R$ 4,84. Na rua Dom Aquino com a Rui Barbosa, sai por R$ 4,77; na 13 de Junho com a rua Maracaju, a gasolina é vendida a R$ 4,79. Na rua 26 de Agosto com a Rui Barbosa, o litro é comercializado a R$ 4,75.

Na avenida Calógeras com a rua Maracaju, a gasolina está custando R$ 4,75. Na rua 26 de Agosto com a avenida Calógeras, a gasolina sai por R$ 4,99 e, em frente a outro posto, é possível achar gasolina a R$ 4,95.

Já na avenida Costa e Silva com a Salgado Filho, um posto de combustíveis a está comercializando por R$ 4,77. Em outro posto, da Costa e Silva com a rua São Cosme e Damião, a gasolina custa R$ 4,99.

Na avenida Costa e Silva com a rua Aristóteles, ela sai por R$ 4,79. Na avenida Três Barras está R$ 4,77.

Outro posto de gasolina, localizado na avenida Afonso Pena, ainda vende gasolina a R$ 5,09. (Colaborou João Gabriel Vilalba).

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado do MS.

